Marine VS begeleidt tankers door Straat van Hormuz, zegt minister

door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 21:12
anp120326186 1
LONDEN (ANP) - De Amerikaanse marine zal olietankers door de Straat van Hormuz begeleiden. Dit heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent donderdag gezegd tijdens een interview met Sky News. "Ik geloof dat zodra het militair mogelijk is, de Amerikaanse marine, mogelijk samen met een internationale coalitie, schepen zal begeleiden."
Eerder op de dag had minister van Energie Chris Wright iets soortgelijks gezegd. Momenteel kan de Amerikaanse marine schepen nog geen veilige doorgang bieden, aldus Wright. Maar dat kan "zeer waarschijnlijk" wel aan het einde van de maand. De VS zouden daar met andere landen aan werken.
Iran heeft sinds de oorlog die bijna twee weken geleden begon de scheepvaart door de zeestraat zo goed als stilgelegd. De ontwikkelingen rond Iran hebben geleid tot hogere olieprijzen. De prijs van Brent-olie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, steeg donderdag tot boven de 100 dollar per vat.
