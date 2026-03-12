ECONOMIE
Israël meldt nieuwe aanvallen op Teheran

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 20:40
anp120326184 1
TEHERAN (ANP) - De Israëlische krijgsmacht zegt een nieuwe aanvalsgolf op de Iraanse hoofdstad Teheran uit te voeren. Op X schrijft de IDF dat de aanvallen gericht zijn op infrastructuur van het Iraanse regime.
Israël zei eerder donderdagavond dat het controleposten van het paramilitaire vrijwilligersleger Basij had aangevallen. "Deze strijdkrachten leidden de belangrijkste pogingen van het regime om interne protesten te onderdrukken", meldde de IDF.
De afgelopen maanden vonden er grote protesten tegen het regime plaats in Iran. Daarbij vielen duizenden doden.
