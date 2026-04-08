Onderzoekers zien veel meer bevers dan gedacht in Limburg

MAASTRICHT (ANP) - Er leven in Limburg waarschijnlijk veel meer bevers dan gedacht. Onderzoekers schatten het aantal Limburgse bevers van minstens één jaar oud in het voorjaar van 2025 op minstens 2000 en in de zomer, als de dieren jongen krijgen, op 3000 tot 3700 bevers. In eerdere onderzoeken werd nog uitgegaan van maximaal 1100 tot 1200 bevers. De provincie Limburg laat onderzoek doen naar de knaagdieren om een beter beeld te krijgen van de populatie en het beverbeleid mogelijk aan te scherpen.

Volgens de onderzoekers vestigen de bevers zich steeds verder over Limburg en neemt de dichtheid in gebieden waar ze al langer zitten ook toe. In vergelijking met 2014 zijn er in de gebieden die zijn onderzocht tweeënhalf keer zoveel beverterritoria gevonden. Er werd op bijna honderd plekken in Limburg van 1 bij 1 kilometer gezocht naar beversporen zoals burchten en holen. Op basis daarvan is een schatting gemaakt voor de hele provincie.