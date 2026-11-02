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China spreekt steun aan Iran uit bij beschermen soevereiniteit

Samenleving
door anp
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BEIJING (ANP/AFP) - China steunt Iran "bij het beschermen van de eigen soevereiniteit en veiligheid". De Chinese buitenlandminister Wang Yi zei dat tijdens een bezoek van een Iraanse veiligheidsfunctionaris aan Beijing.
Ali Bagheri Kani, plaatsvervangend secretaris van de Iraanse Hoge Nationale Veiligheidsraad, ontmoette Wang maandag in de Chinese hoofdstad, nadat de Verenigde Staten hadden gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran. Het bezoek was niet van tevoren aangekondigd. China is een belangrijke economische partner van Iran.
In een verklaring die Beijing heeft uitgegeven, staat dat Wang tegen Kani heeft gezegd dat "alle partijen in de geest van redelijkheid en pragmatisme moeten inzetten op een politieke oplossing" in plaats van de wapens op te pakken.
De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag dat de VS de Iraanse krijgsmacht grotendeels heeft uitgeschakeld, maar nog wel steeds een of twee doelen moet "aanpakken". Iran heeft gewaarschuwd voor vergeldingsacties.
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