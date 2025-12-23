ECONOMIE
Massaclaim beleggers tegen Airbus strandt bij Haagse hof

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 14:04
DEN HAAG (ANP) - Een massaclaim van beleggers in Airbusaandelen strandt bij het gerechtshof in Den Haag omdat claimstichting SILC niet wordt toegelaten om op te treden als belangenorganisatie. Volgens het hof is de stichting te nauw verweven met commerciële partijen die vooral aan de claim willen verdienen.
In de zaak gaat het om jarenlange onderzoeken van Franse, Engelse en Amerikaanse autoriteiten naar wereldwijde corruptie en omkoping door Airbus. In 2020 schikte Airbus die zaak voor 3,6 miljard euro, waarna de aandelenkoers van het bedrijf een knauw kreeg.
Volgens SILC heeft Airbus beleggers niet tijdig gemeld dat er onderzoek naar het bedrijf werd gedaan. Daardoor zouden beleggers jarenlang aandelen tegen een te hoge koers hebben gekocht. SILC wilde voor deze beleggers een massaclaim indienen.
Maar volgens het hof voldoet de stichting niet aan de eisen en is onvoldoende gewaarborgd dat SILC de belangen van beleggers voorop kan stellen. Daarom is de stichting niet-ontvankelijk verklaard.
