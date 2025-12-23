ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Greta Thunberg opgepakt bij pro-Palestijnse demonstratie Londen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 14:05
anp231225119 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Zweedse activiste Greta Thunberg is in Londen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie. Ze was gekomen om pro-Palestijnse activisten te steunen die in de gevangenis in hongerstaking zijn gegaan.
De demonstratie vond plaats bij het kantoor van de verzekeraar Aspen Insurance, die volgens de betogers werkt met de Israëlische wapenproducent Elbit Systems. Demonstranten bekladden de gevel van het kantoor met rode verf.
Op beelden is te zien dat de 22-jarige Thunberg een bord droeg met de tekst: 'Ik ben voor de Palestine Action-gevangenen. Ik ben tegen genocide.' Het is verboden om Palestine Action te steunen, omdat die organisatie op de Britse terrorismelijst is gezet. Daar is kritiek op en de organisatie heeft een rechtszaak aangespannen om het verbod op te heffen.
Acht vastgezette leden van Palestine Action zijn in hongerstaking gegaan. Ze willen niet alleen zelf vrijkomen, maar vooral dat het verbod op de organisatie wordt opgeheven.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading