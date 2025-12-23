Greta Thunberg opgepakt bij pro-Palestijnse demonstratie Londen

LONDEN (ANP/AFP) - De Zweedse activiste Greta Thunberg is in Londen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie. Ze was gekomen om pro-Palestijnse activisten te steunen die in de gevangenis in hongerstaking zijn gegaan.

De demonstratie vond plaats bij het kantoor van de verzekeraar Aspen Insurance, die volgens de betogers werkt met de Israëlische wapenproducent Elbit Systems. Demonstranten bekladden de gevel van het kantoor met rode verf.

Op beelden is te zien dat de 22-jarige Thunberg een bord droeg met de tekst: 'Ik ben voor de Palestine Action-gevangenen. Ik ben tegen genocide.' Het is verboden om Palestine Action te steunen, omdat die organisatie op de Britse terrorismelijst is gezet. Daar is kritiek op en de organisatie heeft een rechtszaak aangespannen om het verbod op te heffen.

Acht vastgezette leden van Palestine Action zijn in hongerstaking gegaan. Ze willen niet alleen zelf vrijkomen, maar vooral dat het verbod op de organisatie wordt opgeheven.