ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Massale overstap naar vaste energiecontracten direct na oorlog

Economie
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 14:49
anp130526132 1
DEN HAAG (ANP) - Direct na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari, stapten opvallend veel mensen over naar een vast energiecontract, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vast. Door de stijgende energieprijzen gingen veel consumenten direct kritischer kijken naar hun energiecontract, vooral degenen met een variabel contract.
"Waar het afgelopen jaar het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met ongeveer 20.000 huishoudens groeide, was dit in maart maar liefst 110.000", meldt de ACM.
Nederland is voor twee derde afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Iran hebben daardoor direct grote gevolgen voor wat consumenten en bedrijven betalen voor energie.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

Loading