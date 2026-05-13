Massale overstap naar vaste energiecontracten direct na oorlog

DEN HAAG (ANP) - Direct na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari, stapten opvallend veel mensen over naar een vast energiecontract, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vast. Door de stijgende energieprijzen gingen veel consumenten direct kritischer kijken naar hun energiecontract, vooral degenen met een variabel contract.

"Waar het afgelopen jaar het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met ongeveer 20.000 huishoudens groeide, was dit in maart maar liefst 110.000", meldt de ACM.

Nederland is voor twee derde afhankelijk van aardgas uit het buitenland. Internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Iran hebben daardoor direct grote gevolgen voor wat consumenten en bedrijven betalen voor energie.