Turkije en Armenië hervatten handelsbetrekkingen na 33 jaar

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije en Armenië gaan na 33 jaar hun handelsbetrekkingen formeel hervatten. Dat heeft een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag gezegd.

Turkije sloot de grens met zijn buurland in 1993 uit steun voor bondgenoot Azerbeidzjan. Dat land voerde toen een oorlog tegen Armenië om de regio Nagorno-Karabach. De afgelopen tijd zochten Turkije en Armenië voorzichtig weer toenadering tot elkaar. "In het kader van ons normaliseringsproces met Armenië dat sinds 2022 gaande is, zijn de bureaucratische voorbereidingen voor het opstarten van directe handel tussen ons land en Armenië per 11 mei afgerond", meldde de woordvoerder op X.

Er was al wel handel tussen de twee landen via Georgië. Onder de nieuwe regeling kunnen goederen formeel worden aangemerkt als directe export van Turkije naar Armenië, waarbij die landen als oorsprong en eindbestemming worden vermeld.