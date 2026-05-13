Onderzoek naar Farage voor niet aangeven miljoenendonatie

LONDEN (ANP) - Een waakhond van het Britse parlement begint een onderzoek naar Reform UK-leider Nigel Farage voor het accepteren van een grote donatie, meldt de BBC. Hij zou de gift van 5 miljoen pond (ruim 5,7 miljoen euro) niet hebben aangegeven.

Farage zegt dat hij niet verplicht was de donatie te melden, omdat hij die persoonlijk had gekregen voordat hij parlementariër werd. Tegenstanders zeggen dat hij het cadeau alsnog had moeten aangeven toen hij in 2024 werd verkozen in het Lagerhuis. In het reglement van het parlement staat dat alle geschenken uit de twaalf maanden voor de verkiezing ook moeten worden gemeld, tenzij die "puur persoonlijk" zijn, zoals bijvoorbeeld familiecadeaus.

Farage kreeg de donatie van de miljardair Christopher Harborne, onthulde The Guardian eind vorige maand. Die cryptozakenman staat bekend als aanhanger van Reform UK. Volgens The Guardian besloot Farage na de gift toch mee te doen aan de verkiezingen, nadat hij dat eerder had uitgesloten.

Volgens Farage was het miljoenenbedrag bedoeld om zijn beveiliging te betalen. Een woordvoerder van Reform UK zegt dat de partij in contact staat met de waakhond en ernaar uitkijkt om de zaak opgehelderd te hebben.

Het onderzoek is geopend nadat de Conservatieven naar de waakhond van het parlement waren gestapt. Ook Labour staat achter het onderzoek. Als daaruit blijkt dat Farage inderdaad de regels van het Lagerhuis heeft geschonden, zou hij geschorst kunnen worden als parlementariër. Het zou ook kunnen leiden tot een nieuwe verkiezing in Farages kiesdistrict.