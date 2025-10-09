ECONOMIE
Rode Kruis opgelucht over akkoord Gaza, maar heeft nog veel vragen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 8:51
DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis is opgelucht dat Israël en Hamas het eens zijn geworden over de eerste fase van een vredesakkoord. De hulporganisatie heeft zich maandenlang voorbereid en staat klaar om met vrachtwagens vol hulpgoederen Gaza binnen te rijden. Maar veel vragen over de deal zijn nog onbeantwoord, zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.
"Wanneer gaan de grenzen open, zodat al die vrachtwagens met eten en medicijnen Gaza in kunnen? Mag er nu onbeperkt tenten en brandstof naar binnen, zodat mensen in Gaza een warm tijdelijk onderkomen hebben nu de winter voor de deur staat?", vraagt Goossens zich bijvoorbeeld af. "Mogen er meer hulpverleners Gaza in, zodat zij onze uitgeputte collega's kunnen aflossen en ondersteunen?"
Het Rode Kruis staat ook klaar om de vrijlating van gijzelaars te faciliteren. "Families van de gegijzelde mensen hopen hun geliefden weer terug te zien. Hopelijk levend, maar dat geldt niet voor iedereen", aldus Goossens. "Ook de lichamen van gijzelaars moeten terug, zodat mensen waardig afscheid kunnen nemen."
