PostNL zet in op 3600 pakketautomaten en 4 miljard omzet in 2028

door anp
woensdag, 17 september 2025 om 7:43
DEN HAAG (ANP) - PostNL heeft woensdag tijdens zijn jaarlijkse beleggersdag nieuwe groeiplannen gepresenteerd en financiële doelstellingen vastgesteld voor 2028. Het post- en pakketbedrijf verwacht dat de omzet in dat jaar meer dan 4 miljard euro bedraagt en dat het bedrijfsresultaat boven de 175 miljoen euro uitkomt.
Vanaf 2026 wil het bedrijf jaarlijks meer dan 600 nieuwe locaties met pakketautomaten openen. Eind 2028 zijn er zo in totaal 3600 automaten beschikbaar in Nederland.
"Samen met toonaangevende webshops werkt PostNL bovendien aan een verschuiving van 'next day' als standaard naar 'best day' bezorging als slimmer alternatief", staat in een persverklaring. "PostNL blijft pakketten de volgende dag bezorgen, maar stimuleert nadrukkelijk de keuze voor best day." Volgens het bedrijf kunnen webshops en PostNL volumes hiermee slimmer spreiden en het netwerk "duurzamer en effectiever" benutten.
