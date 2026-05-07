ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leider eilanden: Hondius legt niet aan, gaat alleen voor anker

Samenleving
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 19:13
anp070526156 1
SANTA CRUZ (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip Hondius legt niet aan bij Tenerife, maar gaat daar alleen voor anker. Dat meldt de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, volgens Spaanse media. Hij stelt dat passagiers er met een boot worden opgehaald en zo naar het vliegveld worden gebracht. De Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigt dat het schip wegblijft uit de haven.
"Wij vinden dit zeer goed nieuws, omdat de bronnen van mogelijke besmetting en van risico hierdoor worden verminderd", verklaarde Clavijo. Passagiers worden vervolgens met een ander vaartuig opgehaald en naar de luchthaven gebracht. Mensen mogen volgens de hoge bestuurder pas van boord als het vliegtuig er is. Daarbij worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het hantavirus te voorkomen, zegt Clavijo.
Minister Mónica García schrijft op X dat ze het plan met Clavijo heeft besproken. "De passagiers worden beoordeeld aan boord van het schip, en zullen alleen van boord gaan voor hun overplaatsing of repatriëring - een specifieke gezondheidsoperatie en zonder contact met de bevolking." De veertien Spanjaarden gaan naar Madrid, meldt zij.
De Hondius mocht eerder ook al niet aanleggen op Kaapverdië en vaart daarom naar de Canarische Eilanden. Ook daar leidt de komst van het schip tot onrust.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

gandr-collage

Daphne Bunskoek: ‘Ik ben verrot gescholden door Dieuwke (DWDD) Wynia’

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

103179413_1777865559285616_r

Dreumes in coma na inademen taartdecoratie: “Het ging allemaal zo snel”

Loading