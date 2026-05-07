Leider eilanden: Hondius legt niet aan, gaat alleen voor anker

SANTA CRUZ (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip Hondius legt niet aan bij Tenerife, maar gaat daar alleen voor anker. Dat meldt de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, volgens Spaanse media. Hij stelt dat passagiers er met een boot worden opgehaald en zo naar het vliegveld worden gebracht. De Spaanse minister van Volksgezondheid bevestigt dat het schip wegblijft uit de haven.

"Wij vinden dit zeer goed nieuws, omdat de bronnen van mogelijke besmetting en van risico hierdoor worden verminderd", verklaarde Clavijo. Passagiers worden vervolgens met een ander vaartuig opgehaald en naar de luchthaven gebracht. Mensen mogen volgens de hoge bestuurder pas van boord als het vliegtuig er is. Daarbij worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het hantavirus te voorkomen, zegt Clavijo.

Minister Mónica García schrijft op X dat ze het plan met Clavijo heeft besproken. "De passagiers worden beoordeeld aan boord van het schip, en zullen alleen van boord gaan voor hun overplaatsing of repatriëring - een specifieke gezondheidsoperatie en zonder contact met de bevolking." De veertien Spanjaarden gaan naar Madrid, meldt zij.

De Hondius mocht eerder ook al niet aanleggen op Kaapverdië en vaart daarom naar de Canarische Eilanden. Ook daar leidt de komst van het schip tot onrust.