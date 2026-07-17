ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer campings in Europa kindvrij, maar aantal blijft beperkt

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 9:02
anp170726054 1
ANDELST (ANP) - Het aantal campings dat kinderen weert, is de afgelopen vijf jaar iets toegenomen. Maar de hoeveelheid campings die alleen voor volwassenen is bedoeld, blijft beperkt. De meeste kinderloze campings staan in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Van de 10.000 campings in heel Europa zijn er op 90 geen kinderen welkom. Dat was vijf jaar geleden nog op 64 campings het geval, meldt campingplatform ACSI. Van alle kinderloze campings staan er 23 in Nederland, waarvan de meeste in Drenthe (5), Gelderland (5) en Noord-Brabant (4). Op acht campings zijn naast kinderen ook geen huisdieren toegestaan.
Het overgrote deel van de Europese campings richt zich juist wel op gezinnen met kinderen, meldt ACSI. Zo zijn er de afgelopen vijf jaar ruim drie keer zoveel kampeervelden met speeltoestellen aangelegd. Ook het aantal familiedouches is fors toegenomen en steeds meer campings beschikken over een waterspeeltuin.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

ANP-540902189

Oud-international geëmotioneerd over Royston Drenthe: 'Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam'

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 07.22.19

Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

anp160726117 1

Transgender vrouw en neonazi naar mannengevangenis in Duitsland

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

Loading