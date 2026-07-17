Meer campings in Europa kindvrij, maar aantal blijft beperkt

ANDELST (ANP) - Het aantal campings dat kinderen weert, is de afgelopen vijf jaar iets toegenomen. Maar de hoeveelheid campings die alleen voor volwassenen is bedoeld, blijft beperkt. De meeste kinderloze campings staan in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Van de 10.000 campings in heel Europa zijn er op 90 geen kinderen welkom. Dat was vijf jaar geleden nog op 64 campings het geval, meldt campingplatform ACSI. Van alle kinderloze campings staan er 23 in Nederland, waarvan de meeste in Drenthe (5), Gelderland (5) en Noord-Brabant (4). Op acht campings zijn naast kinderen ook geen huisdieren toegestaan.

Het overgrote deel van de Europese campings richt zich juist wel op gezinnen met kinderen, meldt ACSI. Zo zijn er de afgelopen vijf jaar ruim drie keer zoveel kampeervelden met speeltoestellen aangelegd. Ook het aantal familiedouches is fors toegenomen en steeds meer campings beschikken over een waterspeeltuin.