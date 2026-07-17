Meer dan 1.000 toeristen geëvacueerd in Muğla: Turkse vakantieparadijs opnieuw in brand

Ook Turkije raakt in de ban van de bosbranden. In de Turkse provincie Muğla zijn ruim 1100 mensen – onder wie veel toeristen – uit hotels en vakantieparken gehaald vanwege een snel uitbreidende bosbrand nabij de kust. De brand is volgens de autoriteiten grotendeels onder controle, maar de combinatie van hitte , droogte en wind maakt duidelijk hoe kwetsbaar het toeristische zuiden van Turkije is geworden.

In de Zuidwest-Turkse provincie Muğla is deze week een grote bosbrand uitgebroken in de omgeving van Milas, die zich onder invloed van harde wind snel richting de kust bewoog. In de Kaplankaya-regio, bekend om zijn luxe hotels en vakantievilla’s, moesten ruim 1100 mensen – zowel toeristen als bewoners – uit voorzorg worden geëvacueerd uit hotels en vakantiecomplexen.

De brand ontstond in de bosrijke omgeving rond de wijk Gürçamlar, in het gebied Kazıklı-Bozbük, om nog onbekende redenen. Door de wind verspreidden de vlammen zich in de nacht over moeilijk bereikbaar terrein, waarna brandweerlieden met hulp van gecontroleerde tegenbranden probeerden een vuurfront richting kust af te remmen. Met het eerste daglicht werden blushelikopters en -vliegtuigen ingezet; meer dan 500 hulpverleners en tientallen brandweerwagens, watertankwagens en zware voertuigen zijn betrokken bij de operatie.

Volgens de gouverneur van Muğla, İdris Akbıyık, is de brand inmiddels “grotendeels onder controle”, maar gaan nabluswerkzaamheden en het uitkammen van smeulende hotspots door. Er zijn vooralsnog geen dodelijke slachtoffers gemeld, al moesten meerdere mensen worden behandeld voor rookinhalatie. De autoriteiten melden dat dezelfde dag meerdere brandhaarden in de provincie zijn geregistreerd, waarvan de meeste inmiddels onder controle zijn.

De evacuatie van meer dan duizend hotelgasten in Muğla raakt een regio die zwaar leunt op zon- en strandtoerisme en die de afgelopen jaren vaker met hevige natuurbranden is geconfronteerd. Wetenschappers wijzen erop dat het mediterrane gebied opwarmt en uitdroogt, waardoor het brandseizoen langer wordt en de kans op grote, moeilijk te controleren bosbranden toeneemt. Voor de Turkse toeristische sector betekent dit dat “hoogseizoen” steeds vaker samenvalt met “hoog risicoseizoen” voor evacuaties, reisverstoring en imagoschade

Op korte termijn is Muğla vooral bezig met schadebeperking en het veiligstellen van bewoners en bezoekers. Maar op langere termijn dwingt de combinatie van hitte, droogte en massatoerisme tot lastige keuzes: strengere toegangsbeperkingen tot bosgebieden, forse investeringen in brandpreventie en evacuatieplannen, en misschien ook een heroverweging van hoe dicht vakantieparken tegen kwetsbare natuurgebieden mogen worden aangebouwd.