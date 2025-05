Stedin weigerde capaciteit voor zonneweide onterecht, stelt ACM

BAARN (ANP) - Netbeheerder Stedin heeft een aanvraag voor transportcapaciteit voor een zonneweide bij een ijsbaan in het Utrechtse Baarn onterecht geweigerd. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld in een zaak die volgens de belangenorganisatie van energiecoöperaties Energie Samen ook gevolgen heeft voor het beoordelen van vergelijkbare aanvragen.

Energiecoöperatie BijZONder Baarn had een klacht ingediend bij de toezichthouder over het besluit van Stedin. De netbeheerder had de aanvraag geweigerd vanwege het volle hoogspanningsnet in die regio. De ACM concludeert dat Stedin daarom niet zomaar nieuwe capaciteit kon geven, maar wel beter moest onderbouwen waarom het verzoek werd geweigerd en dat de netbeheerder beter onderzoek moest doen naar de mogelijkheden.

BijZONder Baarn wil dat Stedin de aanvraag opnieuw beoordeelt, volgens Energie Samen, die de energiecoöperatie naar eigen zeggen heeft ondersteund bij de klacht.