Meer hernieuwbare energie opgewekt door zonnige dagen

DEN HAAG (ANP) - De productie van hernieuwbare energie is in de eerste drie maanden van dit jaar 9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt onder meer door de zonnige dagen, signaleert platform Energieopwek.nl. De wind droeg veel minder bij dan vorig jaar. Het waaide toen veel meer.

Soms was er in maart al zoveel zon dat de zonnepanelen werden uitgezet. Dat gebeurt op momenten dat er niets te verdienen valt of dat er zelfs betaald moet worden om stroom te leveren aan het net. Eigenlijk had er dus nog meer stroom opgewekt kunnen worden.

Ook onder meer warmtepompen en biomassa droegen bij aan de energieproductie. Zo telt Nederland meer warmtepompen dan vorig jaar en het was wat kouder. Warmtepompen mogen meegerekend worden als hernieuwbare energie. Daarvoor rekent Energieopwek.nl uit hoeveel warmte er is geleverd, minus de elektriciteit die het heeft gekost.