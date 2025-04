Landelijke storing informatieborden NS-stations weer voorbij

UTRECHT (ANP) - De landelijke storing van informatieborden op NS-stations is weer voorbij. Een woordvoerder van de NS laat weten dat alles weer naar behoren werkt. Vanaf dinsdagochtend rond 07.00 uur was er verkeerde informatie te zien op borden op perrons en in stationshallen.

De reisinformatie op de borden liep vijftien minuten achter. De informatie in de reisplanner was wel actueel, dus reizigers konden zo nog wel achterhalen op welk spoor ze moesten zijn.

Volgens de woordvoerder werd de storing veroorzaakt door een update in de systemen die niet goed was verlopen.