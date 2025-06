Meer hypotheekaanvragen voor verbouwing en verduurzaming huis

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal van dit jaar met een tiende gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt deels doordat meer mensen een hypotheek afsluiten om hun woning te verbouwen of te verduurzamen. Ook het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning zit nog steeds in de lift, meldt hypotheekadviesketen De Hypotheker.

Het aantal aanvragen voor woningverbetering steeg de afgelopen maanden met 65 procent. Vooral veel 55-plussers sluiten een hypotheek af om hun woning te verbouwen of te verduurzamen. Het aantal aanvragen voor woningverbetering in deze leeftijdscategorie is op jaarbasis met 90 procent gestegen. De Hypotheker wijt die stijging aan een tekort aan geschikte seniorenwoningen, waardoor 55-plussers er vaker voor kiezen om hun huidige woning levensloopbestendig te maken in plaats van te verhuizen naar een nieuw huis.

Ruim de helft van alle aanvragen voor de aankoop van een woning is dit jaar afkomstig van huizenkopers tot 35 jaar. Daarbij merkt de keten op dat vier op de tien starters tussen de 25 en 35 jaar hun eerste woning alleen kopen.

Oververhitte woningmarkt

De Hypotheker vindt dat opmerkelijk gezien de oververhitte woningmarkt. "Zij krijgen vaak een minder hoge hypotheek en zijn afhankelijker van eigen vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld", legt commercieel directeur Mark de Rijke uit. "Een starterslening of financiële steun van familie - denk aan een schenking of familiehypotheek - kan nét het duwtje in de rug geven dat nodig is om op de huizenmarkt in te stromen."

Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg in de periode van april tot en met juni met 4 procent op jaarbasis naar 361.000 euro. De grootste stijging was te zien in de provincies Zeeland, Drenthe en Overijssel. In Flevoland, Friesland en Groningen daalde het gemiddelde hypotheekbedrag juist.