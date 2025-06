Griekspoor meldt zich af voor dubbel na nederlaag in enkelspel

LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor komt niet meer in actie op Wimbledon. De 28-jarige Nederlander meldt zich af voor het dubbelspel, waarin hij samen met Botic van de Zandschulp zou spelen. Dat zei Griekspoor na zijn verloren partij in het enkelspel tegen de Amerikaan Jenson Brooksby.

"Nu ga ik op vakantie. Ik sta nog in de dubbel, maar ik zal mijn partner melden dat dat hem niet gaat worden", vertelde Griekspoor kort na zijn uitschakeling. "We hebben er van tevoren over gesproken. Ik heb geen zin om hier voor een dubbel te blijven."