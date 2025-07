Palestijnen melden zeker 100 doden door aanvallen Israël in Gaza

GAZA-STAD (ANP/DPA) - Volgens medische bronnen in Gaza zijn maandag in totaal zeker honderd Palestijnen gedood bij Israëlische aanvallen.

Minstens 34 mensen kwamen om het leven in Gaza-Stad, vertelde personeel van het Al Shifa-ziekenhuis aan persbureau dpa. Ooggetuigen meldden dat een café aan de boulevard was getroffen door een Israëlische aanval vanaf zee. Onder de slachtoffers zouden zich verschillende minderjarigen en vrouwen bevinden, evenals een journalist.

Het Israëlische leger verklaarde, naar aanleiding van een onderzoek, dat de aanval gericht was op Hamas-leden. Het verklaarde dat er vooraf maatregelen waren genomen om niet-betrokken burgers te beschermen.

Minstens dertien Palestijnen werden gedood bij beschietingen door Israëlische soldaten in het zuiden van de Gazastrook, vlakbij een hulpdistributiecentrum, meldde het Palestijnse persbureau Wafa. Tien anderen kwamen om bij Israëlische beschietingen in de buurt van een opslagplaats in het zuiden van Gaza-Stad.