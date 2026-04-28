Meer inkomsten Coca-Cola dankzij hogere verkopen en prijzen

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 14:05
ATLANTA (ANP) - Coca-Cola heeft de inkomsten in het eerste kwartaal zien toenemen. Dat kwam voornamelijk door hogere verkopen, onder meer van de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. Ook prijsverhogingen droegen bij aan de betere resultaten van de Amerikaanse frisdrankproducent, die ook merken als Fanta, Sprite en Aquarius voert.
De omzet steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 12 procent tot 12,5 miljard dollar, omgerekend ruim 10,6 miljard euro. Vooral in China, de Verenigde Staten en India verkocht de frisdrankproducent meer. Coca-Cola zag daarnaast de verkopen van Coca-Cola Zero Sugar met 13 procent toenemen, waarbij alle markten groei lieten zien. Ook andere segmenten, zoals water en sportdranken, lieten groei zien.
"We hebben een sterk begin van het jaar gehad", zegt topman Henrique Braun.
