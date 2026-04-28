Man bekent schuld aan geplande terreuraanslag op Swift-concert

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 14:03
WIENER NEUSTADT (ANP) - De man die ervan wordt verdacht een terreuraanslag te hebben voorbereid bij een van Taylor Swifts concerten in Wenen in 2024, heeft dinsdag schuld bekend in de rechtbank in Wiener Neustadt. Dat melden de Oostenrijkse media Kurier en Kronen Zeitung.
Het gaat om een 21-jarige man uit Oostenrijk die wordt aangeduid als Beran A. De officier van justitie vertelde de rechtbank dat de politie tijdens een huiszoeking een bijna voltooide bom had gevonden. De man is ook aangeklaagd voor andere terroristische misdrijven en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Bij een veroordeling kan hij tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen.
De optredens van Swift, die gepland stonden van 8 tot en met 10 augustus 2024 in het Ernst Happel-stadion, werden destijds uit voorzorg geannuleerd na de arrestatie van de man. Swift was op dat moment bezig met haar wereldtournee Eras Tour, waarmee ze door meerdere Europese landen reisde.
POPULAIR NIEUWS

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

Wat je handen en nagels verraden over je lever

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

Leontien vanMoorsel ontdekt dat smetvrees en een tv-show in India een slechte combinatie zijn.

