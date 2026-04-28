Koningsdag in grote steden zonder grote incidenten verlopen

DEN HAAG (ANP) - In de grote steden is Koningsdag zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Breda kijken terug op een drukke, maar goed verlopen feestdag. Exacte bezoekersaantallen kunnen de gemeenten niet geven.

In Utrecht was de sfeer volgens een woordvoerder "heel goed". Op veel plekken was het druk maar afgezien van "een paar kleine incidenten" is Koningsdag goed verlopen. Overdag was de drukte volgens hem vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op Koningsnacht moest de gemeente wel iets eerder de pleinen sluiten dan afgelopen jaren.

Een woordvoerder van Den Haag spreekt van "een mooi feest". In de hofstad waren, net als in Rotterdam, geen noemenswaardige incidenten.