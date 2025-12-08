Meer luchtvaartpassagiers EU, Schiphol tweede drukste luchthaven

LUXEMBURG (ANP) - Het aantal luchtvaartpassagiers in de Europese Unie is vorig jaar gegroeid en Schiphol was de op een na drukste luchthaven. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat waren er vorig jaar in totaal 1,1 miljard luchtvaartreizigers binnen de EU, een toename van meer dan 8 procent vergeleken met 2023.

Het reizigersaantal ligt ook hoger dan de 1 miljard passagiers in 2019 voor het uitbreken van de coronapandemie, aldus Eurostat. In alle EU-landen nam het aantal reizigers toe.

De drukste EU-luchthaven was vorig jaar Paris-Charles de Gaulle met ruim 70 miljoen passagiers. Dat is een plus van meer dan 4 procent. Schiphol was goed voor een groei van 8 procent tot 66,8 miljoen passagiers. Daarna volgen de luchthavens van Madrid, Frankfurt en Barcelona.

De luchthaven Fiumicino van Rome boekte binnen de top tien de sterkste passagiersgroei met bijna 21 procent tot 48,7 miljoen reizigers.