ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer luchtvaartpassagiers EU, Schiphol tweede drukste luchthaven

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:54
anp081225079 1
LUXEMBURG (ANP) - Het aantal luchtvaartpassagiers in de Europese Unie is vorig jaar gegroeid en Schiphol was de op een na drukste luchthaven. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat waren er vorig jaar in totaal 1,1 miljard luchtvaartreizigers binnen de EU, een toename van meer dan 8 procent vergeleken met 2023.
Het reizigersaantal ligt ook hoger dan de 1 miljard passagiers in 2019 voor het uitbreken van de coronapandemie, aldus Eurostat. In alle EU-landen nam het aantal reizigers toe.
De drukste EU-luchthaven was vorig jaar Paris-Charles de Gaulle met ruim 70 miljoen passagiers. Dat is een plus van meer dan 4 procent. Schiphol was goed voor een groei van 8 procent tot 66,8 miljoen passagiers. Daarna volgen de luchthavens van Madrid, Frankfurt en Barcelona.
De luchthaven Fiumicino van Rome boekte binnen de top tien de sterkste passagiersgroei met bijna 21 procent tot 48,7 miljoen reizigers.
loading

POPULAIR NIEUWS

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

Loading