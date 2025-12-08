ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver: formatie koerst op minderheidskabinet zonder GL-PvdA

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 12:01
bijgewerkt om maandag, 08 december 2025 om 12:05
anp081225080 1
Jesse Klaver zegt dat de formatie lijkt te koersen op een minderheidskabinet, zonder zijn partij GroenLinks-PvdA. Hij zei dit maandagochtend na afloop van zijn gesprek met informateur Sybrand Buma, maar maakte verder niet duidelijk waar hij de claim op baseerde.
Opnieuw noemde hij de mogelijkheid van een minderheidskabinet "een heel riskant experiment". Tegelijkertijd ziet hij dat "die keuze nu niet bij ons ligt".
Dit weekend was de verwachting dat de formatie verder gaat met D66, CDA en VVD, nadat Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) een basisdocument hadden geschreven. De VVD wil per se niet samenwerken met de linkse fusiepartij. Door nu toch de VVD bij de gesprekken te betrekken, wordt die partij in de ogen van Klaver "beloond voor blokkeergedrag".
loading

POPULAIR NIEUWS

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

Loading