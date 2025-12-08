Klaver: formatie koerst op minderheidskabinet zonder GL-PvdA

Jesse Klaver zegt dat de formatie lijkt te koersen op een minderheidskabinet, zonder zijn partij GroenLinks-PvdA. Hij zei dit maandagochtend na afloop van zijn gesprek met informateur Sybrand Buma, maar maakte verder niet duidelijk waar hij de claim op baseerde.

Opnieuw noemde hij de mogelijkheid van een minderheidskabinet "een heel riskant experiment". Tegelijkertijd ziet hij dat "die keuze nu niet bij ons ligt".

Dit weekend was de verwachting dat de formatie verder gaat met D66, CDA en VVD, nadat Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) een basisdocument hadden geschreven. De VVD wil per se niet samenwerken met de linkse fusiepartij. Door nu toch de VVD bij de gesprekken te betrekken, wordt die partij in de ogen van Klaver "beloond voor blokkeergedrag".