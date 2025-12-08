ECONOMIE
Grondgebied grootste struikelblok vredesonderhandelingen Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:52
anp081225078 1
KYIV (ANP/AFP) - Grondgebied is nog steeds het "meest problematische onderwerp" in de onderhandelingen over vrede in Oekraïne. Dat meldt een ingewijde aan persbureau AFP. Volgens de bron is Rusland nog altijd niet van plan een akkoord te tekenen waarin Oekraïne geen grondgebied inlevert.
In het oorspronkelijke Amerikaanse 28-puntenplan was het inleveren van grondgebied aan Rusland al onderdeel van de afspraken. Rusland zou onder dat plan de Krim en de regio's Loehansk en Donetsk krijgen toebedeeld, waaronder op het moment niet-bezette gebiedsdelen. Ook erkennen ondertekenaars van die versie van het akkoord dat de gebieden daarmee van Rusland zijn.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag in Londen om te spreken met enkele Europese bondgenoten over een conceptvoorstel voor een vredesakkoord. Onder meer premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zijn daarbij aanwezig.
