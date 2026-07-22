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Meer mobiele klanten en breedbandaansluitingen bij KPN

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 9:02
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ROTTERDAM (ANP) - KPN heeft in het afgelopen kwartaal meer nieuwe mobiele klanten aan zich gebonden. De telecomprovider kreeg er zowel op de consumentenmarkt als de zakelijke markt meer klanten bij. Ook steeg het aantal consumenten met een breedbandaansluiting.
In totaal kwamen er 18.000 mobiele abonnees bij in de consumentenmarkt en steeg het aantal zakelijke klanten met mobiele simkaarten met 39.000. Het aantal consumenten met een breedbandaansluiting steeg met 4000.
Mede hierdoor laten de halfjaarcijfers van KPN groei zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal kwam de omzet over de eerste zes maanden uit op 2,9 miljard euro, een stijging van 0,8 procent. De nettowinst bedroeg 407 miljoen euro, 7,7 procent hoger dan het jaar ervoor.
Glasvezel
Topman Joost Farwerck noemt het eerste halfjaar van KPN "solide".
KPN heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw tienduizenden huishoudens aangesloten op zijn netwerk voor glasvezel. In het tweede kwartaal kwamen er 83.000 huishoudens bij, meldt het bedrijf in zijn resultaten. Het totale aantal, inclusief het samenwerkingsproject met Glaspoort, komt uit op bijna 6 miljoen. Het telecombedrijf richt zich al langer op de uitrol van glasvezel en is volgens de topman nog steeds koploper in de Nederlandse glasvezelmarkt. KPN blijft zich volgens de topman "inzetten om glasvezeldekking in Nederland verder uit te breiden".
Met glasvezel kreeg KPN afgelopen kwartaal wel een teleurstelling te verwerken. Toezichthouder ACM keurde de deal om een deel van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber over te nemen niet goed. De waakhond vreest dat de concurrentie door de overname afneemt en dat internet daardoor duurder kan worden voor consumenten en bedrijven, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk lager wordt.
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