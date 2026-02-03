Meer omzet PepsiCo door internationale vraag en prijsverhogingen

PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald, geholpen door een goede internationale vraag en prijsverhogingen. Ook de winst van het bedrijf achter merken als Pepsi, 7Up, Lay's-chips en Quaker-cruesli ging omhoog. PepsiCo kondigde verder aan voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met bijna 6 procent tot 29,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij boekte het bedrijf een nettowinst van ruim 2,5 miljard dollar, tegen 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Over het gehele jaar bedroeg de omzet 93,9 miljard dollar, waarop een winst werd behaald van 8,2 miljard dollar.

Topman Ramon Laguarta zegt dat er afgelopen kwartaal sprake was van een versnelling van de omzetgroei, met verbetering bij zowel de Noord-Amerikaanse als internationale activiteiten. Voor dit jaar verwacht het bedrijf verdere verbetering in Noord-Amerika en een "veerkrachtige" internationale activiteit.