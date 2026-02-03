Kallas: Arctisch gebied nu frontlinie wereldwijde machtsstrijd

TROMSØ (ANP) - Het Arctische gebied is niet langer "een rustig hoekje op de kaart, maar de frontlinie van de wereldwijde machtsstrijd", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas in het Noorse Tromsø. De dreiging van de Verenigde Staten om Groenland in te nemen onderstreept "deze simpele realiteit", zei Kallas dinsdag op een conferentie over de Arctische grenzen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weliswaar die dreiging ingetrokken, maar wil wel meer Amerikaanse militaire aanwezigheid. Trump meent dat de Amerikaanse veiligheid in het geding is.

Daarnaast breidt China zijn invloed in het Arctische gebied "gestaag uit" en bouwt Rusland zijn militaire aanwezigheid in het Hoge Noorden uit, zei de politica. "Als reactie hierop versterken Europese bondgenoten hun inzet voor de veiligheid in het Arctische gebied, en de Europese Unie is bereid haar steentje bij te dragen."

Cyberveiligheid en maritieme veiligheid

De EU-strategie voor het Arctische gebied wordt momenteel geactualiseerd.

"Deze strategie zal het veranderde veiligheidslandschap weerspiegelen en Groenland als kernpijler hebben", zei Kallas.

Samen met de NAVO werkt de EU "aan de stabiliteit, veiligheid en afschrikking in het Hoge Noorden", voegde de politica eraan toe. Zo wordt volgens haar in ieder geval de samenwerking versterkt rond cyberbeveiliging, maritieme veiligheid en de bescherming van kritieke infrastructuur.