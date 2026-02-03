Inhoudelijke behandeling volgende stap in liquidatiezaak Marengo

SCHIPHOL (ANP) - Het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo gaat in maart verder met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tot die tijd zijn er nog twee kwesties die vragen om een oplossing. Zo heeft hoofdverdachte Ridouan Taghi nog altijd geen verdediging en vinden advocaten dat ze door strenger toezicht in gevangenissen hun werk niet goed kunnen doen.

Het gerechtshof Amsterdam begint met het horen van kroongetuige Nabil B. en bespreekt daarna de verschillende zaaksdossiers met de verdachten. De zaak van Taghi wordt nog niet behandeld. Hij zit nog altijd zonder advocaat, sinds de aanhouding van zijn toenmalige raadsman Vito Shukrula in april.

Verschillende pogingen om Taghi weer van rechtsbijstand te voorzien, liepen tot dusver op niets uit. Het gerechtshof gaf daarom in november een onderzoeksrechter de opdracht in kaart te brengen wat er precies is gebeurd en door wie, in de zoektocht naar nieuwe verdediging voor Taghi. Het hof verwacht in maart een resultaat hiervan.

Verscherpte toezicht

Naast het verdedigingsvraagstuk van Taghi heeft ook het verscherpte toezicht in gevangenissen als de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught invloed op het proces. Sinds november hangen er camera's in de spreekkamers, wat het volgens advocaten onmogelijk maakt om vertrouwelijk met cliënten te overleggen. Verschillende advocaten hebben daarom hun bezoeken opgeschort. Zij waarschuwden eerder voor een impasse.

Het hof heeft in september en december ook al dagen gereserveerd om de zaak inhoudelijk te behandelen. Het Openbaar Ministerie verwacht twee of drie dagen nodig te hebben om tot een strafeis te komen, zei een van de advocaten-generaal dinsdag aan het einde van de zitting. "Dat is een ruwe inschatting."

Veertien verdachten

Het gerechtshof wil dat de verdachten aanwezig zijn bij de behandeling. Verdachte Zakaria A. mag tot die tijd onder voorwaarden uit de cel. A. wilde op vrije voeten komen om zijn zieke moeder bij te staan. Hij beloofde zich aan alle gestelde voorwaarden te houden en bedankte de voorzitter voor zijn besluit.

Het Marengo-proces draait om meerdere moorden en pogingen daartoe. De rechtbank legde aan drie verdachten een levenslange gevangenisstraf op, onder wie Ridouan Taghi die door justitie wordt gezien als leider van een vermeende criminele organisatie. In het hoger beroep staan veertien verdachten terecht.

Het bewijs in de zaak bestaat voornamelijk uit gekraakte versleutelde communicatie en verklaringen van de kroongetuige.