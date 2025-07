Meer overnachtingen geboekt bij moederbedrijf Booking.com

NORWALK (ANP) - Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw geprofiteerd van een sterke vraag naar overnachtingen en reizen. Zowel de omzet als de winst van het concern gingen omhoog.

Het aantal overnachtingen dat via de platforms van Booking aan klanten werd verkocht, steeg in april, mei en juni met 8 procent tot 309 miljoen. De omzet klom naar 6,8 miljard dollar, 16 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, steeg met ruim een kwart naar 2,4 miljard dollar.

Topman Glenn Fogel spreekt in een toelichting op de kwartaalcijfers van een "sterk kwartaal".

Wel houdt het bedrijf er rekening mee dat de activiteiten de rest van het jaar beïnvloed kunnen worden door de "toegenomen onzekerheid in de geopolitieke en macro-economische omgeving". Dat raakt mogelijk de uitgaven van consumenten en hun reisgedrag.