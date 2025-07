Wall Street sluit lager in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geëindigd in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw ongewijzigd laat, ondanks kritiek van president Donald Trump die lagere leenkosten wil.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China die de afgelopen twee dagen plaatsvonden in Zweden. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei na afloop van die gesprekken dat de twee economische grootmachten de komende tijd verder praten over een verlenging van het tariefbestand, dat op 12 augustus afloopt. Trump heeft daarbij het laatste woord, benadrukte Bessent.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 44.632,99 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 6370,86 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 21.098,29 punten. Maandag sloten de S&P 500 en de Nasdaq nog op nieuwe recordstanden.

Deadline voor China

China heeft tot 12 augustus de tijd om een akkoord te sluiten om te voorkomen dat Trump hoge heffingen herinvoert die hij in april en mei aan het Aziatische land had opgelegd. In mei spraken China en de VS in het Zwitserse Genève af de onderlinge importheffingen tijdelijk fors te verlagen om de handelsspanningen te verminderen.

Boeing verloor 4,4 procent. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant leverde het afgelopen kwartaal flink meer vliegtuigen af, waardoor de omzet fors steeg en het verlies werd teruggedrongen. Beleggers leken daarvan niet onder de indruk.

UnitedHealth

Spotify daalde 11,6 procent. De muziekstreamingdienst heeft in het afgelopen kwartaal een onverwacht verlies geleden, onder meer door gestegen loonkosten.

UnitedHealth werd 7,5 procent lager gezet. De grote zorgverzekeraar boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet dan verwacht, maar de winst viel tegen. Ook de winstverwachting voor het hele jaar viel een stuk lager uit dan kenners hadden gehoopt.