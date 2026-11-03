Veilig Thuis hield drie kinderen op geheime plek zonder rechterlijke toestemming: ‘Onacceptabel’

Opnieuw heeft de jeugdzorg kinderen vastgehouden op een voor de ouders geheime plek zonder toestemming van de rechter. Dat schrijft Trouw. De drie kinderen werden in augustus door Veilig Thuis West-Brabant ondergebracht in een vakantiehuisje. Volgens de rechtbank in Breda lijkt het erop dat de kinderen door Veilig Thuis zijn onttrokken aan het ouderlijk gezag. De rechter noemt dat 'zeer zorgelijk en onacceptabel'.

Een kind mag alleen op een geheime locatie worden vastgehouden als de rechter daartoe beslist. Vorig jaar was het gerechtshof in Den Bosch om die reden zeer kritisch over de uithuisplaatsing van een Geldropse baby. Die verbleef in totaal een maand op plaatsen die voor de ouders geheim werden gehouden, zonder rechterlijk oordeel.

De nieuwe zaak kwam naar boven tijdens onderzoek van het journalistieke platform Investico en Trouw. De kinderen (met leeftijden rond de tien jaar) werden door Veilig Thuis opgehaald vanwege een ernstige verdenking van mishandeling door hun stiefvader.