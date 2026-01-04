ECONOMIE
Skiën wordt écht steeds gevaarlijker

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
zondag, 04 januari 2026 om 9:15
Wintersportgebieden waarschuwen deze weken extra nadrukkelijk: skiën wordt gevaarlijker. Niet alleen omdat steeds meer mensen buiten de piste gaan, maar ook omdat het sneeuwdek onstabieler wordt. Volgens de European Avalanche Warning Services (EAWS) vallen in Europa al jarenlang gemiddeld zo’n 100 doden per jaar door lawines. In sommige seizoenen, zoals 2020/2021, lag dat aantal zelfs ruim boven de 120.
Klimaatverandering maakt de risico’s grilliger. Warmere winters zorgen voor afwisselend regen, dooi en weer verse sneeuw, precies de mix die voor plak- en natte sneeuwlawines zorgt. Onderzoekers wijzen er bovendien op dat de Alpen sneller opwarmen dan het laagland en dat bergen structureel aan stabiliteit verliezen, doordat permafrost – het “cement” in de rotsen – ontdooit. Het resultaat: meer spontane schuivende sneeuw en steen- en modderverschuivingen, ook buiten het klassieke hoogseizoen.
Tegelijkertijd trekken sociale media en betere uitrusting steeds meer recreanten de ‘off-piste’ in, vaak met kennis en ervaring die daarbij achterblijven. Lawinediensten melden geregeld weekenden waarin binnen enkele dagen meerdere dodelijke ongevallen plaatsvinden, terwijl het officiële waarschuwingsniveau al verhoogd is. De harde waarheid is dat skiën niet onveilig hoeft te zijn, maar dat de marge voor fouten kleiner wordt. Wie de berg in gaat, zal zich moeten realiseren dat het wintersportklimaat letterlijk aan het kantelen is.

