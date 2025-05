Alle kardinalen die stemmen in conclaaf aangekomen in Rome

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Alle 133 kardinalen die gaan stemmen in de komende pausverkiezing zijn aangekomen in Rome, meldt het Vaticaan maandag. De kardinalen komen vanaf woensdag bijeen in de Sixtijnse Kapel waar ze een opvolger voor de overleden paus Franciscus kiezen.

Zij zullen blijven stemmen totdat een van hen een tweederdemeerderheid heeft en het hoofd wordt van de katholieke kerk. Er is geen uitgesproken favoriet.

Officieel zijn er 135 kiesgerechtigde kardinalen, maar twee zijn niet aanwezig. De emeritus-aartsbisschop van Valencia, Antonio Cañizares (79) is er niet bij om gezondheidsredenen. De Italiaanse kardinaal Angelo Becciu, die is veroordeeld voor fraude en verduistering, stemt ook niet mee.