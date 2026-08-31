Meerderheid Nederlanders bezorgd over stijgende brandstofprijzen

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iranoorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Ruim 60 procent van de respondenten geeft aan dat ze zich zorgen maken over de effecten van de prijsstijgingen op hun portemonnee.

Ondervraagden die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 op 50Plus hebben gestemd zijn relatief het meest bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Ook PVV- en BBB-stemmers maken zich veel zorgen over de betaalbaarheid van brandstof, in totaal geeft meer dan driekwart van de ondervraagde stemmers van deze partijen aan dat ze bezorgd zijn.

Dat mensen zich zorgen maken, is terecht volgens Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen: "Veel mensen zijn afhankelijk van hun auto en kunnen nu eenmaal niet anders. Wanneer autorijden duurder wordt, is dat een grote hap uit je maandbudget."

Laag inkomen

Vooral mensen met een laag inkomen worden door de stijgende prijzen getroffen, volgens de energiedeskundige. Maatregelen als overstappen naar elektrisch rijden of je huis beter isoleren zijn niet voor iedereen een optie. Daarbij worden zelfs mensen die geen auto bezitten geraakt, aldus Visser: "Ook de supermarkten betalen meer wanneer brandstof duurder wordt, en die kosten zullen worden doorberekend aan de klant."

Mensen die op Partij voor de Dieren stemden maken zich relatief de minste zorgen, ruim een op de drie mensen is bezorgd. Alleen onder PvdD-, Volt-, D66 en GL-PvdA-stemmers geeft minder dan de helft van de mensen aan zich geen zorgen te maken.

Vooral 50-plussers maken zich zorgen over de oplopende brandstofprijzen. In de leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar geeft ruim tweederde van de ondervraagde mensen aan dat ze zich zorgen maken. Mensen tussen de 18 en 34 jaar doen dit relatief het minst, maar in deze categorie is alsnog meer dan de helft van de respondenten, 58 procent, bezorgd.