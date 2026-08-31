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Mogelijk meer dan 20 vermisten na overstromingen Grand Canyon

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 4:45
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N i e u w bericht, update aantal vermissingen in 1e alinea
GRAND CANYON (ANP/AFP) - Mogelijk werden meer dan twintig mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Dat liet de National Park Service zondag weten in een verklaring. Dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens vijftien.
De Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch werden zaterdag rond 14.30 uur (lokale tijd) getroffen door overstromingen. De parkdienst werkt samen met de lokale autoriteiten om mensen in het park te lokaliseren en te evacueren. Zondagochtend stond het aantal geëvacueerden op 62, anderen moeten nog geëvacueerd worden. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.
Maandag kan het gebied te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval, wat mogelijk kan leiden tot meer overstromingen, modder- en puinstromen, vallend gesteente en veranderende omstandigheden op wandelpaden en in rivieren.
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