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Meer dan honderd aanhoudingen bij protesten in Brussel

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Bij de onlusten in Brussel zijn tot nog toe 110 mensen opgepakt. Dat meldt stadsmedium Bruzz op gezag van de betreffende politiezone. Het gaat volgens de dienst om dertig arrestaties en een tachtigtal bestuurlijke aanhoudingen. In de stad werd gedemonstreerd door vakbonden tegen bezuinigingen.
In de stad waren vrijdag circa duizend mensen op de been, van wie sommigen gevaarlijk wapentuig bij zich droegen. Dat ging onder meer om stokken, molotovcocktails en andere objecten waarmee werd gegooid. De ordediensten zetten daarbij meermaals waterwerpers en traangas in tegen betogers die zich misdroegen. Onder meer een stadsbus werd in brand gestoken. Met name rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes.
Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin hekelde vrijdag op Facebook het geweld tegen ordediensten. "Ze richten zich op de verkeerde doelgroep. De enige en echte schuldigen van het geweld zijn deze relschoppers en hun aanhangers", aldus de minister.
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