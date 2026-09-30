ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mercedes biedt Duitse werknemers vrijwillige vertrekregeling aan

Economie
door anp
anp300926133 1
Volg ons op Google Nieuws
STUTTGART (ANP/DPA) - Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te drukken. In sommige gevallen krijgen ook managers individuele aanbiedingen om te vertrekken, werd woensdag bekend.
De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma om zich voor te bereiden op veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat twee Duitse fabrieken mogelijk moeten sluiten als de kosten niet worden verlaagd. Dat heeft geleid tot protesten onder werknemers. Mercedes-Benz voerde eerder ook al een vrijwillige vertrekregeling in.
De fabrikant van auto's in het hogere segment is een van de grote Duitse autoconcerns die de kosten wil verlagen om te kunnen concurreren. De sector kampt al jaren met dalende verkopen door een zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Mercedes heeft in Duitsland 108.000 werknemers.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

rente

Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

85694225_m

Zo beperk je de schade van alcohol zonder volledig te stoppen

Loading