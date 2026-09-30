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Frankrijk en VK praten over beëindigen deal over ruil migranten

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 14:45
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PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Frankrijk praat met het Verenigd Koninkrijk over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. De Britten sturen nu migranten die per boot het Kanaal overstaken terug naar Frankrijk en nemen in ruil daarvoor asielzoekers met familie in het VK op.
Er wordt onderhandeld over "de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst", bevestigt het Franse ministerie na berichtgeving van de Franse krant Le Monde. Het VK zou de overeenkomst uit 2025 in tegenstelling tot Frankrijk graag willen verlengen.
Britse regeringsbronnen verwachten dat de deal donderdag verloopt, schrijft The Guardian. De Britse krant meldt dat onder de gemaakte afspraken meer dan 1400 mensen naar Frankrijk zijn gestuurd en dus ook evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK zijn gevlogen.
Parijs en Londen werken al jaren samen om het aantal migranten dat het Kanaal oversteekt terug te dringen.
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