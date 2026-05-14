Merz roemt oud-ECB-president Draghi bij uitreiking Karelsprijs

AKEN (ANP/DPA) - Mario Draghi, de voormalige president van de Europese Centrale Bank (ECB) en oud-premier van Italië, heeft donderdag in het Duitse Aken de prestigieuze Karelsprijs ontvangen. Bij de uitreiking sprak de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zijn lof uit voor Draghi en zijn bijdrage aan de Europese eenheid en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis.

In januari werd al bekend dat Draghi dit jaar de Internationale Karel de Grote Prijs van Aken zou ontvangen. De 78-jarige Draghi was van november 2011 tot en met oktober 2019 voorzitter van de ECB. Tijdens de eurocrisis in 2012 hield hij een beroemde speech, waarin hij verklaarde dat de ECB "er alles aan zal doen om de euro te redden". Mede daardoor herstelde de rust op de financiële markten en werd de crisis bezworen. Draghi is bij de centrale bank in Frankfurt opgevolgd door Christine Lagarde.

Merz noemde Draghi bij zijn bijnaam 'Super Mario', naar het beroemde Nintendo-computerspelfiguur. Hij zei dat Draghi tijdens de crisis risico's nam toen de euro in gevaar was en dat dit de eenheidsmunt heeft gered.

Rapport

In 2024 kwam Draghi ook nog met een belangrijk rapport waarin hij waarschuwde dat de Europese Unie dringend innovatiever moest worden om niet achterop te raken bij concurrerende economische grootmachten als de Verenigde Staten en China. Merz zei dat Draghi hier de weg heeft gewezen voor Europa om concurrerender te worden in de wereld. Draghi was tussen februari 2021 en oktober 2022 premier van Italië.

De Karelsprijs wordt sinds 1950 uitgereikt in de West-Duitse stad Aken. De onderscheiding is vernoemd naar Karel de Grote en is bedoeld voor personen of instellingen die zich inzetten voor de Europese eenwording. De prijs ging eerder naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en het Oekraïense volk, de Britse premier Winston Churchill en paus Franciscus. Toenmalig koningin Beatrix ontving de prijs in 1996. Vorig jaar ging de eer naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.