Von der Leyen: Rusland tart diplomatie met aanvallen

BRUSSEL (ANP/RTR) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft op X kritiek geuit op "een van de langste en meest meedogenloze droneaanvallen tegen Oekraïne" door Rusland. "Terwijl Rusland diplomatieke inspanningen openlijk tart, blijven wij Oekraïne versterken."

Von der Leyen deelde een bericht van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarin schrijft hij over vijf doden in Kyiv, vele tientallen gewonden in heel Oekraïne en schade op 180 plaatsen. "Weer een nacht van dood en vernietiging. En het zonder aanzien des persoons aanvallen van burgers", merkt Von der Leyen daarbij op.

De commissievoorzitter zegt dat een nieuw dronepakket ter waarde van 6 miljard euro wordt afgerond en dat de sancties tegen Rusland "steeds strenger" worden.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei donderdag volgens het staatspersbureau RIA dat Europa er niet op moet rekenen dat het een rol krijgt in vredesbesprekingen over Oekraïne. Volgens hem is Europa betrokken bij de oorlog door zich achter Oekraïne te scharen.