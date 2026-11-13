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Merz verwacht nog paar dagen nodig te hebben voor beslissing ECB

Economie
door anp
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DUBLIN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz verwacht nog "een paar dagen nodig" te hebben voor een Duitse beslissing over de nieuwe benoemingen bij de Europese Centrale Bank, waaronder de voorzitter. Dat zei hij op de informele EU-top in Dublin. Onder meer de Nederlandse Klaas Knot is kandidaat om de huidige ECB-voorzitter Christine Lagarde op te volgen.
Frankrijk lijkt echter te willen dat de Spaanse kandidaat Pablo Hernández de Cos de bank in Frankfurt gaat leiden. Mogelijk krijgen ze Duitsland daarin mee, in ruil voor een Duitser op de positie van de eveneens afzwaaiende ECB-topeconoom Philip Lane. Zonder steun van Duitsland en Frankrijk maakt Knot niet veel kans meer.
Merz (CDU) wil volgende week een beslissing nemen. Hij moet dat echter eerst nog afstemmen met de sociaaldemocratische regeringspartner SPD. "Deze gesprekken zijn nog gaande", zei hij.
De EU-leiders hopen het in december eens te worden over onder meer de vrijkomende ECB-posities.
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