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KLM doet aangifte tegen Camiel Eurlings vanwege in brand gevlogen powerbank

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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KLM heeft aangifte gedaan vanwege het incident waarbij in september een powerbank tijdens een vlucht in brand was gevlogen. Door die brand kwam de veiligheid in het geding, stelt de luchtvaartmaatschappij. Hoewel KLM niets wil zeggen over de identiteit van de passagier, is bekend dat het gaat om de powerbank van de voormalige KLM-topman en politicus Camiel Eurlings.
"Het is gebruikelijk dat KLM aangifte doet bij grove overtredingen van de veiligheidsregels door passagiers waarbij de veiligheid van een vlucht, passagiers en bemanning in het geding is", meldt KLM.
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