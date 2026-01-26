Meta blijft tegen wijzigingen tijdlijnen Facebook en Instagram

AMSTERDAM (ANP) - Socialemediaplatform Meta is het nog altijd "fundamenteel oneens" met de aanpassingen die Facebook en Instagram van de Nederlandse rechter moesten ondergaan. Tegen dat besluit van oktober stelde het concern direct hoger beroep in, maar vlak voor de behandeling trok Meta de belangrijkste bezwaren in. Tijdens die zitting bleek maandag dat het bedrijf op andere manieren de gedwongen aanpassingen wil aanvechten.

De zaak draait om de gepersonaliseerde tijdlijnen van Facebook en Instagram. De rechtbank in Amsterdam ging in oktober mee in de klacht van stichting Bits of Freedom (BoF) dat er een makkelijk toegankelijke chronologische tijdlijn moest komen, naast de standaardfeed met aanbevolen berichten.

Meta voerde de door de rechter opgedragen wijzigingen de afgelopen maanden wel door, in afwachting van het hoger beroep. Vorige week trok het bedrijf de inhoudelijke bezwaren daartegen in, maar het blijft wel bestrijden dat een kort geding de juiste juridische weg is en overweegt een bodemprocedure. Dat proces zou langer duren.

Meta en BoF praten komende week over een mogelijke uitweg, anders doet het gerechtshof in Amsterdam daarna uitspraak. Discussiepunten zijn onder meer of de chronologische tijdlijn duidelijk genoeg is en wie de proceskosten moet betalen.