Premier Hongarije beschuldigt Oekraïne van politieke inmenging

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 18:55
anp260126177 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán zegt dat zijn regering de ambassadeur van Oekraïne gaat ontbieden omdat de Oekraïense regering zou proberen zich te bemoeien met de Hongaarse parlementsverkiezingen van 12 april. Hij meldt dat in een video op Facebook. De premier staat in de peilingen achter op zijn grote rivaal Peter Magyar.
De stap van Orbán maakt deel uit van zijn campagne tegen Oekraïne, die de afgelopen weken verder werd opgevoerd. Hij probeerde oppositieleider Magyar in verband te brengen met Oekraïne en de Europese instellingen in Brussel. Orbán ontpopte zich in zijn lange regeringsperiode als groot criticus van Brussel. Ook onderhoudt hij een goede relatie met de Russische leider Vladimir Poetin. Hongarije is afhankelijk van olie en gas uit Rusland.
