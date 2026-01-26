Amerikaans vliegdekschip arriveert in Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln is met andere schepen aangekomen in het Midden-Oosten, meldt het Amerikaanse leger. Met de Lincoln is de Amerikaanse vuurkracht in de regio aanzienlijk versterkt, terwijl de spanningen met Iran weer hoog zijn opgelopen.

De Lincoln en begeleidende schepen zijn in het Midden-Oosten om de "regionale veiligheid en stabiliteit te bevorderen", aldus het Amerikaanse Central Command in een bericht op X.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde onlangs dat de Verenigde Staten een "armada" richting Iran zouden sturen, die hij hoopt "niet te hoeven gebruiken". Hij herhaalde toen ook zijn waarschuwingen aan Teheran om geen demonstranten te doden of het nucleaire programma te hervatten. Bij protesten tegen het islamitische regime kwamen duizenden mensen om het leven. Vorig jaar juni waren er nog aanvallen van Israël en de VS op belangrijke locaties van de Iraanse nucleaire productie.