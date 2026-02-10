Meta-dochter moet Duitse telecomprovider miljoenen betalen

DÜSSELDORF (ANP/DPA/RTR) - Een dochteronderneming van het Amerikaanse techbedrijf Meta moet ongeveer 30 miljoen euro aan vergoedingen betalen aan een Duitse telecomprovider. Dat heeft een rechtbank in Düsseldorf dinsdag bepaald.

De vergoeding dekt diensten die Deutsche Telekom naar eigen zeggen heeft geleverd om het internetverkeer te verwerken dat wordt gegenereerd door Meta-platforms zoals Facebook en Instagram.

Meta heeft Deutsche Telekom jarenlang betaald voor het transport van dataverkeer. In 2021 stopte Meta met deze betalingen en stapte Telekom naar de rechter. De gegevens werden nog steeds doorgegeven. Het geschil is onderdeel van een breder debat, waarin grote Europese netwerkbeheerders Amerikaanse bedrijven oproepen meer bij te dragen aan de kosten van datatransmissie.

De rechter in Düsseldorf oordeelde dat Telekom terecht een vergoeding eiste van Meta-dochter Edge Network voor de geleverde diensten. Daarmee werd een eerdere beslissing van een lagere rechtbank in stand gehouden.