Nuis zorgt voor ontspanning bij olympisch debutant De Boo

MILAAN (ANP) - Jenning de Boo heeft in de dagen voor zijn olympische debuut in Milaan veel aan zijn 36-jarige ploeggenoot Kjeld Nuis. De drievoudig olympisch kampioen helpt de 22-jarige Groninger om het luchtig te houden. "Geer en Goor worden we genoemd", zegt De Boo. "Hij is Goor en ik ben Geer, denk ik."

"Ik merk dat als zo'n race eraan komt, toch een groot moment in je leven, ik me een beetje terugtrek", legt De Boo een dag voor de 1000 meter op de Spelen uit. "Dan zorgt hij dat het ontspannen blijft. Kjeld is momenteel heel waardevol voor mij, ik heb veel aan hem."

De Boo zegt dat hij die opkomende spanning ook gebruikt. "Dat terugtrekken doe ik altijd wel, ik ga daar ook goed op. Maar ik moet er niet in doorslaan, want daar ga ik niet harder van schaatsen."

Nuis zegt kort daarop dat het niet is besproken, maar dat hij het wel had gemerkt bij zijn ploeggenoot. "In één keer gaat hij in zijn zone en dan wordt hij heel goed. Ik plaag hem altijd een beetje met zijn gedrag."