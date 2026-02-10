ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bericht op X-account Vance over Armeense genocide verwijderd

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 19:25
anp100226213 1
JEREVAN (APN/RTR) - Een bericht op het X-account van de Amerikaanse vicepresident JD Vance over het "eren van de slachtoffers van de Armeense genocide in 1915" is verwijderd. De plaatsing ervan zou een fout zijn geweest. Het gebruik van het woord genocide geldt als controversieel, omdat NAVO-bondgenoot Turkije ontkent dat daar sprake van was.
De tekst stond bij een bericht over een tweedaags bezoek van Vance aan Armenië. Hij en zijn vrouw waren bij een herdenkingsceremonie voor de 1,5 miljoen Armeniërs die stierven in de laatste jaren van het door Turken geleide Ottomaanse Rijk.
Na het verwijderen van het bericht zei een medewerker van Vance dat het was geplaatst door stafleden die niet meereisden. Een woordvoerder benadrukte dat Vance zelf het woord genocide niet heeft gebruikt. Het account wordt volgens de woordvoerder beheerd door medewerkers, met als doel foto's en video's van Vances activiteiten te delen.
Vrede
Het Amerikaanse Congres en de vorige president Joe Biden hebben het doden van Armeniërs in 1915 erkend als genocide, maar Trump vermeed dat woord vorig jaar in een verklaring over het onderwerp.
Het bezoek van Vance aan Armenië was bedoeld om de door de regering-Trump gesloten akkoorden tussen Armenië en Azerbeidzjan te bevorderen. Die moeten na bijna veertig jaar conflict zorgen voor vrede. Washington probeert zijn invloed in dit deel van de wereld uit te breiden.
Daarnaast ondertekenden Vance en de Armeense premier Nikol Pashinyan een deal die de weg kan vrijmaken voor de bouw van een kerncentrale door de VS in Armenië. Vance reisde dinsdag door naar Azerbeidzjan, waar hij zijn handtekening zette onder een strategisch partnerschap voor economie en veiligheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

Loading