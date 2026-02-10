Bericht op X-account Vance over Armeense genocide verwijderd

JEREVAN (APN/RTR) - Een bericht op het X-account van de Amerikaanse vicepresident JD Vance over het "eren van de slachtoffers van de Armeense genocide in 1915" is verwijderd. De plaatsing ervan zou een fout zijn geweest. Het gebruik van het woord genocide geldt als controversieel, omdat NAVO-bondgenoot Turkije ontkent dat daar sprake van was.

De tekst stond bij een bericht over een tweedaags bezoek van Vance aan Armenië. Hij en zijn vrouw waren bij een herdenkingsceremonie voor de 1,5 miljoen Armeniërs die stierven in de laatste jaren van het door Turken geleide Ottomaanse Rijk.

Na het verwijderen van het bericht zei een medewerker van Vance dat het was geplaatst door stafleden die niet meereisden. Een woordvoerder benadrukte dat Vance zelf het woord genocide niet heeft gebruikt. Het account wordt volgens de woordvoerder beheerd door medewerkers, met als doel foto's en video's van Vances activiteiten te delen.

Vrede

Het Amerikaanse Congres en de vorige president Joe Biden hebben het doden van Armeniërs in 1915 erkend als genocide, maar Trump vermeed dat woord vorig jaar in een verklaring over het onderwerp.

Het bezoek van Vance aan Armenië was bedoeld om de door de regering-Trump gesloten akkoorden tussen Armenië en Azerbeidzjan te bevorderen. Die moeten na bijna veertig jaar conflict zorgen voor vrede. Washington probeert zijn invloed in dit deel van de wereld uit te breiden.

Daarnaast ondertekenden Vance en de Armeense premier Nikol Pashinyan een deal die de weg kan vrijmaken voor de bouw van een kerncentrale door de VS in Armenië. Vance reisde dinsdag door naar Azerbeidzjan, waar hij zijn handtekening zette onder een strategisch partnerschap voor economie en veiligheid.